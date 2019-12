Rialzati Arcola: "Conte Picedi era persona profondamente legata alla sua terra"

Sarzana - Val di Magra - “Abbiamo appreso ora della notizia della scomparsa del Conte Nino Picedi Benettini. Una notizia che ci lascia scossi, come del resto tutta la comunità arcolana e non solo”. Inizia così l'intervento di Rialzati Arcola, formazione di opposizione in consiglio comunale che con i suoi esponenti Gatti, Righi, Pavero e Massi, rende omaggio all'autorevole figura mancata oggi. “Abbiamo perso un punto di riferimento, una figura dalle radici storiche. Con profonda passione e dedizione ha fatto si che, i suoi prodotti biologici ottenuti dalla coltivazione di vite e ulivo nella sua tenuta situata sulle colline di Barcola, divenissero un’eccellenza con riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale. Si uniscono al cordoglio la deputata Manuela Gagliardi e l’assessore regionale Giacomo Giampedrone con Consiglieri comunali del gruppo Rialzati Arcola. Vogliamo ricordarlo come un uomo profondamente legato alla sua terra. Da anni metteva a disposizione la Villa Picedi di Baccano per lo svolgimento della rassegna "Arcola e i suoi vini", manifestazione che ha fatto conoscere le bellezze e i prodotti di Arcola”.