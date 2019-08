Rialzati Arcola: "Allibiti dalle affermazioni del Pd"

Sarzana - Val di Magra - Leggiamo la nota del segretario dell'unione comunale del PD e, ancora una volta rimaniamo a dir poco allibiti. A parte l'aver compreso il nostro voler vederci chiaro sulla questione, i diritti del ruolo di consiglieri di opposizione ammettendo, di fatto, la grave mancanza degli amministratori comunali PD nel non fornire la documentazione richiesta, non comprendiamo certe affermazioni iniziando dall'appellativo "amici del cdx" usato dal segretario Canese. Un tono amichevole che non esiste proprio, almeno dal trattamento a dir poco irrispettoso dei ruoli istituzionali da parte del sindaco Paganini, che se vogliamo sta riuscendo nella difficile impresa di fare peggio dei suoi predecessori quanto a incapacità di dialogo. Veniamo alla questione finanziamenti regionali.

Questo stucchevole motivetto di "favorire i finanziamenti mai ricevuti" lo rispediamo totalmente al mittente.

Ricordiamo che redigere progetti e presentarli agli Enti competenti e sovraordinati spetta a chi ha responsabilità di governo locale. Se gli stessi saranno conformi a quanto normativamente previsto, non abbiamo dubbio alcuno che potranno riscontrare la giusta attenzione e sostegno economico. Il problema sta proprio lì. Siano di fronte alla totale incapacità propulsiva da parte di una giunta, presente è passata che passa più tempo a lamentarsi degli altri piuttosto che a fare le cose che gli competono. Quindi se si ha a cuore la definitiva soluzione della viabilità della Cerri/Trebiano, il Comune di Arcola rediga e presenti quanto in suo dovere fare. Per quel che ci riguarda non ci tireremo mai indietro per il bene del nostro comune ma non ci uniremo mai con chi continua, dal 2015, ad accusare la Regione di fare figli e figliastri a seconda del colore politico. Crediamo che l'operato della Regione Liguria di questi ultimi 4 anni dimostri il contrario. Soprattuto se paragonati ai dieci anni precedenti della giunta dei disastri Burlando-Paita.



Gruppo consiliare Rialzati Arcola

Brunella Righi

Valentina Massi

Maurizio Gatti

Gino Pavero