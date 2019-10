Retroporto, Lazzoni: "Devastazione del territorio, e decidono in tre persone"

Sarzana - Val di Magra - Intervento di Paola Lazzoni, consigliere comunale di opposizione, gruppo Insieme per voltare pagina



Le condizioni che consentirono al consiglio comunale del 27 Luglio 2017,l’approvazione della convenzione con il Centro Italiano di Eccellenza per la Logistica integrata erano diverse da quelle, altamente onerose, che hanno indotto di recente il Sindaco e la Giunta a conferire al medesimo ente un incarico per la predisposizione di un Piano Strategico di Sviluppo del Centro Logistico di Santo Stefano di Magra. Allora venne siglato un accordo di partnership per lo studio di fattibilità per lo sviluppo delle aree retro portuali a costo zero, alla luce della palesata opportunità per il nostro territorio di poter traguardare l’obiettivo di rendersi protagonisti di un progetto pilota finanziato da fondi regionali e comunitari con lo scopo di realizzare un “interporto”, mentre oggi si scopre che, nonostante i giri di parole, per la medesima finalità il bilancio vede impegnate risorse per un ammontare di euro 39.500 a favore del medesimo ente.



Voglio ricordare al Sindaco di Santo Stefano che il nostro comune ha potuto beneficiare dell’ausilio di una società nata con l’unico scopo di valorizzare le aree retro portuali e con una partecipazione al 43%, oggi smembrata per un destino ancora ignoto; di certo, se il Consiglio comunale avesse percepito l’intenzione di investire risorse per il medesimo scopo, avrebbe valutato meglio se votare la dismissione delle quote! Per di più, il costo del conferimento dell’incarico sembrano una presa in giro per i cittadini di Santo Stefano: ad oggi, 39.500 che sembrano essere solo l’inizio! E perché 39.500 e non 40.100? Forse perché l’affidamento sarebbe stato preceduto da una selezione? Inoltre, altrettanto inaccettabile il tentativo di sdoganare il progetto per la realizzazione di una nuova stazione di rifornimento di carburanti per i camion utilizzando il tema dell’utilità per la valorizzazione delle aree retro portuali: perché ancora una volta deve essere sacrificato il territorio di Santo Stefano e quanti di questi camion si alimentano a gnl?

L’intento originario di affidamento di incarico al C.I.E.L.I cozza palesemente con i successivi sviluppi e provvederò ad interpellare la Prefettura sulla legittimità della procedura.

Ancora una volta, il nostro territorio subisce gli effetti, onerosi e dissacranti, di decisioni assunte dall’alto, non più rappresentative della maggioranza ed in barba al consesso democratico del Consiglio Comunale; in questo comune, le cose essenziali per lo sviluppo o, al contrario, la devastazione del territorio, vengono decise da due/ tre persone ed è inammissibile!



