Residenza sindaco, Andreani fa esposto a Prefettura

Sarzana - Val di Magra - Prosegue a Luni la querelle innescata dal consigliere di opposizione Paolo Andreani, ex Cinque stelle ora Gruppo misto, che da mesi sostiene che il sindaco Alessandro Silvestri goda di un'esenzione Imu sulla prima casa illegittima in quanto, per Andreani, vive a Casano e non a Ortonovo. “Agli uffici competenti del Comune non sono bastati undici mesi dalla mia prima interrogazione sulla verifica della dimora abituale del sindaco, per stabilire quali siano le condizioni anagrafiche/tributarie affinchè un nucleo familiare abbia diritto ad usufruire delle agevolazioni Imu - lamenta Andreani in un comunicato - La dimora abituale è la conditio sine qua non che il cittadino deve dimostrare di possedere per ricevere la residenza anagrafica e le conseguenti agevolazioni tributarie sulla propria abitazione. Evidentemente per il Comune di Luni non funziona così, disattendendo quello che stabilisce l’art. 43 del Codice Civile. Il quadro generale che ne deriva è che l’Ente comunale sta, di fatto, applicando le agevolazioni tributarie per Imu anche ad unità immobiliari con residenze fittizie, causando un grave danno erariale alle casse comunali. Infatti, in merito alla residenza del Sindaco, la responsabile dell’ufficio di anagrafe comunale ha ritenuto che non ci fossero condizioni oggettive, soggettive e temporali per procedere ad alcuna variazione, anche in relazione agli esiti dei sopralluoghi effettuati dall'Accertatore residenze anagrafiche del Comune e dai consumi delle utenze attive presso l’abitazione, decisione che ha lasciato in me un grave senso di amarezza ed incredulità ma allo stesso tempo preoccupato perché non è stata presa in considerazione neanche la dichiarazione del Sindaco, dove ammette che dal 2015 'si è resa necessaria la presenza periodica del medesimo in Via Madonnina 66 per accudire i propri genitori, benchè lucidi ed autosufficienti'. Oltre a trovar singolare la necessità di dover accudire persone lucide ed autosufficienti, il trasferimento della propria dimora abituale risale ad alcuni anni prima e non nel 2015, lo dichiaro in quanto abito a qualche decina di metri dalla sua abitazione e so quando è occupata oppure no”.



“Un elemento utile per appurare se un nucleo familiare rientri nella fattispecie di dimora abituale presso una determinata abitazione - prosegue l'ex pentastellato - è il consumo delle utenze, elaborato per anno solare. Ho chiesto, a tal proposito, quale fosse stato il metodo utilizzato per accertare i reali consumi annui ma ho solo ricevuto dati complessivi e disomogenei. Non comprendo come gli uffici dell’anagrafe, con quei dati, abbiano potuto ricavare indicazioni utili per stabilire il consumo annuo congruo. Rimangono in me molti dubbi, direi troppi. Sulla residenza anagrafica si sono espressi anche il Tar del Lazio e la Corte di Cassazione, che ha ritenuto che la dimora abituale possa essere comprovata anche dai contratti di utenza e dai consumi effettivi. Allo stesso modo si è espressa anche Anutel, in risposta al quesito posto dalla responsabile degli uffici finanziari e tributi del Comune di Luni per aver maggiori informazioni nel merito”.



“Il certificato di residenza, per essere legittimo - conclude Andreani, deve includere anche la dimora abituale, che altrimenti rimane una semplice presunzione che può essere sempre contrastata con qualsiasi prova contraria. Proprio per evitare errori, e in alcuni casi 'furbate' di questo tipo, la legge, in materia di esenzioni Imu, definisce l’abitazione principale, suscettibile di tale agevolazione, non solo come il luogo di residenza ma anche dell’abitazione principale della famiglia. Se una persona vive ma non risiede o risiede ma non vive in un determinato immobile non può ottenere l’esenzione, salvo in rari casi per motivi di studio o lavoro. Queste diverse interpretazioni della legge, fra il sottoscritto e l’Ente comunale, mi hanno costretto a presentare un esposto alla Prefettura della Spezia, affinchè stabilisca quale sia la giusta norma a cui sottoporre il cittadino residente in terra lunense. Anche questi fatti dimostrano, per l’ennesima volta, l’incapacità di questa Amministrazione a risolvere un determinato problema e con quanta poca trasparenza”.