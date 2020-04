Reparto Covid nella Rsa, Ponzanelli: "Verificheremo la situazione ogni giorno"

Sarzana - Val di Magra - “ASL ha accolto le nostre richieste e stanno attrezzando la RSA come struttura sanitaria specializzata COVID”. Così in serata su Facebook il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli, che ha aggiunto: “Nessuno dei nostri anziani riceva un trattamento inferiore rispetto a quello ospedaliero. I negativi saranno trasferiti in una struttura pulita. È un momento drammatico per le RSA in Italia, ma noi abbiamo scelto di chiedere risposte straordinarie e ringraziamo le autorità sanitarie che ci stanno seguendo. Verificheremo la puntuale attuazione giorno per giorno, ora per ora. Restate a casa, mi raccomando. Siate semplici, come non lo sono le varie circolari, autocertificazioni, decreti e ordinanze. Fatelo perché è giusto. Più saremo semplici ed efficaci, prima torneremo alla vita di sempre”.