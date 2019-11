Renziani sull'Aventino a Santo Stefano, centrodestra chiede dimissioni sindaco

Sarzana - Val di Magra - “Oggi Santo Stefano di Magra ha assistito ad uno spettacolo indecoroso. Il sindaco Sisti ha fatto mancare volutamente il numero legale al consiglio comunale, tenendo i suoi fedelissimi fuori dalla porta. Incredibilmente, il vicesindaco Capetta ha acconsentito a tale rovinosa figura ed, infatti, la tragicomica finale si è verificata al momento dell’appello dei presenti quando lui, uno degli esponenti più in vista della maggioranza, nonostante fosse fuori dall’aula consiliare, non è entrato. L’opposizione invece, presente e compatta, ha assistito a questo sconcertante giravolta del sindaco di minoranza, Paola Sisti”. Lo dichiarano in una nota i consiglieri dei due gruppi di opposizione Santo Stefano Popolare (Ponzanelli, Monticelli, Serarcangeli) e Insieme per voltare pagina (Ratti, Lazzoni). “Se il consiglio si fosse svolto – continuano -, le pratiche calendarizzate - variazione di bilancio, il project financing sul Parco 2 Giugno e l’odg sulla chiusura della Ceramica Vaccari - avrebbero avuto un esito sfavorevole per la stessa maggioranza. Le motivazioni addotte dal sindaco Sisti, di fronte al consiglio e a molti cittadini presenti, sono state strumentali e pretestuose, addirittura paventando il blocco degli stipendi dell’intera macchina comunale se la variazione di bilancio non fosse stata approvata! Questo è l’ultimo atto di una tragedia iniziata tre anni fa, il giorno stesso in cui il Sindaco si è insediato. Infatti, in poco tempo, ha perso rappresentanti consiglieri della sua maggioranza, il vicesindaco ed oggi, abbiamo la palese conferma che l’arroganza politica, e di conseguenza la mancanza di lungimiranza, non ha portato il ‘vento di cambiamento’ che prometteva in campagna elettorale. La sua posizione di crisi sta mettendo a dura prova la pazienza di migliaia di cittadini che aspettano la soluzione alle emergenze che sono nel nostro Comune. Chiediamo al sindaco un gesto nobile: le sue dimissioni”.



A sguarnire i ranghi del consiglio, dall’inizio, gli esponenti di Santo Stefano Viva (emanazione locale della forza politica renziana) e poi, per far mancare il numero legale, l’assessore Alberghi e il vice sindaco Capetta. “All’una di oggi pomeriggio – ha detto il sindaco Sisti all’opposizione subito dopo l’appello che ha certificato l’infattibilità della seduta – è pervenuta da parte di Santo Stefano Viva la comunicazione di una mancanza di disponibilità a partecipare al consiglio comunale”. L’uscita dall’aula di Alberghi e Capetta, quindi, ha continuato la prima cittadina Pd, è stata una scelta dettata dalla volontà “di non dare il numero legale per non mettere l’ente e gli uffici in grave difficoltà in merito alle pratiche all’ordine del giorno relative a variazioni e ratifiche di bilancio. A rischio anche il pagamento degli stipendi, non per mancanza di risorse, ma per uno spostamento di settore”. Il consiglio comunale tornerà a riunirsi in seconda convocazione sabato mattina alle 10.00 per trattare l’ordine del giorno saltato oggi. La comunicazione di cui ha fatto cenno Sisti è una nota sottoscritta dal capogruppo di Santo Stefano Viva, l’ex vicesindaco Nicla Messora, riguardante il progetto di gestione del Parco 2 Giugno. “In riferimento alla proposta di gestione del Parco 2 giugno – si legge -, il gruppo Santo Stefano Viva si è sempre dichiarato , dal momento della condivisione di tale ipotesi , favorevole nel suo complesso.Abbiamo appreso che le pratica è stata presentata il 26 luglio scorso, ma , come abbiamo ribadito nell’incontro con i tecnici a metà ottobre , abbiamo potuto entrare nel merito solo da settembre u.s. e in un primo periodo abbiamo avuto solo la possibilità di visionare la bozza di convenzione non dettagliata. Abbiamo fatto lo sforzo di comprendere meglio la procedura del project financing, il piano economico e il progetto, proprio perché riteniamo importante questa strada e il progetto in sé un bella prospettiva. Quindi, quando siamo stati nelle condizioni, le abbiamo chiarito che la durata dei 30 anni prevista risulta eccessiva a fronte di un affidamento di spazio pubblico, perché 30 anni sono tre tempi di PUC , 6 legislature. Una durata che riteniamo quindi per certi aspetti troppo lunga di fronte a possibili cambiamenti futuri”.



“In questo tipo di pratiche – continuano i renziani -, del tutto nuove per il nostro ente, la responsabilità , non essendo il progetto asseverato al Comune, ricade in questa fase decisionale sui singoli consiglieri e di questo bisognava avere contezza e rispetto. Sono circa due anni che Lei segue questa pratica e neanche la giunta sino ai tempi citati ne è stata messa a conoscenza dando la possibilità di confrontarsi davvero nel merito. Abbiamo semplicemente chiesto in due occasioni che la pratica potesse essere rivista e il progetto rimodulato per una durata di affidamento minore , ma a nulla sono valse le nostre richieste. Nel frattempo sono successe cose che riteniamo gravi. Abbiamo ricevuto forti pressioni da parte di chi è direttamente interessato, ed essendo a Lei vicino, non possiamo che pensare che Lei non abbia tentato di gestire la discussione su un piano solo istituzionale e politico. Da ultimo abbiamo appreso della sua richiesta alla consulta di Belaso di convocare con urgenza, il 25 novembre per il 26 stesso, e senza il rispetto dei tempi previsti, una riunione della stessa congiuntamente alle consulte rimaste, proprio per la presentazione del progetto in questione. Riunione a cui Lei ha partecipato e che ha generato anche disagio tra le consulte per le modalità di convocazione. Non possiamo che ritenere questi gli ennesimi atti di arroganza nella gestione della amministrazione e dei rapporti politici tra le parti. A queste condizioni non riteniamo possibile garantire la partecipare dell’intero gruppo al consiglio comunale previsto per giovedì 28 novembre, nel rispetto dei nostri diversi ruoli e sensibilità, e sottoporci ad un altro atto di forzatura a cui Lei ci ha abituato. Peraltro a fronte di tali forzature e mancati passaggi Lei ,e la sua parte politica, sta evidentemente cercando di costruire una narrazione ben diversa per attribuirci responsabilità politica e dal canto nostro non riteniamo di poterci prestare a tali giochi irresponsabili. Da tempo ribadiamo che il nostro sostegno alla azione della maggioranza è prioritariamente mosso dal portare avanti progetti per il territorio - di cui però non veniamo resi partecipi - prima su tutti la battaglia contro l’ipotesi di insediamento del biodigestore a Saliceti. Non intendiamo pertanto cedere alle solite vecchie provocazioni anche di esponenti della sua giunta, ma continuare la nostra azione politica con la trasparenza e il senso di responsabilità che abbiamo ormai diverse volte dimostrato”.