Renziani e regionali: "Alleanza centrosinistra ma su progetto nuovo"

Sarzana - Val di Magra - Tappa sarzanese ieri pomeriggio per la deputata Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di Italia Viva, la nuova formazione politica lanciata da Matteo Renzi, di cui l'ex ministra è da sempre una fedelissima. L'incontro, organizzato in un'affollata Sala della Repubblica e coordinato dalla capogruppo di Santo Stefano Viva Nicla Messora e dall'ex consigliere comunale sarzanese Andrea Antola, ha visto intervenire sia volti della società civile, sia esponenti locali del neonato partito. Juri Michelucci, capogruppo IV in consiglio regionale ha toccato alcune questioni locali dirimenti, ribadendo il no al biodigestore e all'ipotesi turbogas per il futuro della Centrale Enel, la preoccupazione sul futuro del Felettino, la vicinanza ai lavoratori Coopservice “che in questo momento rischiano il loro posto di lavoro per colpa di una Regione cieca e sorda alle loro richieste”. Michelucci, guardando alle imminenti elezioni regionali, ha parlato di “una alleanza centrosinistra ma su un progetto nuovo, tenendo fede alle nostre idee”, e di una “apertura sui contenuto con i Cinque stelle”.



La deputata renziana Raffaella Paita ha puntato dritto sul tema dell’importanza delle infrastrutture e del dissesto idrogeologico, tema che ha coordinato all’iniziativa di Torino di Italia Shock e a cui sta lavorando per creare il decreto che Italia Viva presenterà a gennaio. I punti salienti del suo intervento hanno toccato l’importanza dell'azione politica a livello nazionale, a partire dalla nascita del governo passando alle “proposte che fino ad oggi hanno portato a risultati visibili nella manovra finanziaria”. Paita ha voluto marcare il fatto che “Italia Viva sarà presente alle prossime elezioni regionali, siamo pronti alle alleanza ma non rinunciando alle nostre istanze sulle infrastrutture e non solo”. Ha lasciato poi la parola alla Boschi, che nel suo intervento ha descritto il volto della nuova formazione politica, “una casa dei riformisti che vuole mettere al centro le persone. Questa è la differenza tra noi e gli altri”. Ha sottolineato anche “il grande lavoro che i parlamentari stanno facendo, con competenza e preparazione, sui temi all’ordine del giorno dell'agenda politica. Andiamo avanti, non accettiamo polemiche, manteniamo toni di discussione aperta ma con sobrietà. Il nostro è un progetto politico che mette alla base le proposte non le polemiche”.