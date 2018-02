Renzi inizia il "porta a porta" ma l'idea è di Cavarra

Sarzana - Val di Magra - Se non fossero amici e membri dello stesso partito si potrebbe parlare tranquillamente di “plagio” in stile Festival di Sanremo, ma visti gli ottimi rapporti fra Alessio Cavarra e Matteo Renzi è più giusto dire che si tratta di un'idea prestata dal sindaco all'ex premier.



Quest'ultimo infatti tramite i suoi canali social ieri ha lanciato l'iniziativa che nei prossimi giorni lo vedrà girare casa per casa nel suo collegio per confrontarsi a domicilio con i cittadini in vista delle elezioni politiche di marzo. Una serie di incontri “porta a porta” che ricalcano perfettamente quelli del “Sindaco a casa tua” che Cavarra ha intrapreso poco più di un anno fa recandosi nei vari quartieri di Sarzana dove è stato accolto dai residenti per ascoltare richieste e suggerimenti per la città.