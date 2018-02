Renovo e Sarzana per Sarzana raccolgono l'appello di Cavarra: "Salviamo Marinella"

L'azienda: "Disponibili ad intervenire subito nella gestione della Tenuta". La formazione di Mione: "politica si unisca per salvare realtà fondamentale della città".

Sarzana - Val di Magra - “Renovo esprime pieno sostegno all’iniziativa del Sindaco di Sarzana Alessio Cavarra. La volontà espressa dal territorio di acquistare la mandria che Marinella SPA ha deciso di mettere in vendita dimostra una volta di più che non ci po’ essere sviluppo a Marinella senza l’azienda agricola che ne rappresenta la storia e la vocazione”. Così la società interessata all'acquisto della tenuta in merito alla proposta fatta dal primo cittadino nel corso dell'incontro di ieri con le associazioni. “Per questo riteniamo un errore – sottolinea Renovo - quello dei liquidatori di mettere in vendita la mandria senza assicurare la continuità aziendale della Tenuta. La perdita di valore dell’intero asset sarebbe enorme. Ribadiamo al Sindaco Cavarra che siamo disponibili ad intervenire subito nella gestione dell’azienda, se c’è ovviamente la volontà da parte della Società Marinella SPA a firmare un contratto di affitto almeno triennale nelle modalità già da noi più volte espresse. Dobbiamo però intervenire immediatamente. Le giornate stanno passando e senza la semina del foraggio e lo svolgersi dell’annata agricola qualsiasi ipotesi gestionale “seria” entrerebbe in crisi. Se ci muoviamo presto l’azienda agricola può ripartire. Chiediamo agli azionisti quindi di fare chiarezza. Far morire un’azienda come la Tenuta di Marinella e il suo latte è un autentico delitto al buon senso”.



Sostegno all'appello di Cavarra arriva anche da Sarzana per Sarzana che rilancia: “Salviamo Marinella”. “Occorre che in questo caso la politica sarzanese si unisca con l'obiettivo di salvare quella che da sempre è una realtà fondamentale per la nostra città – afferma la formazione di centrodestra - servono progetti a breve e lungo termine che siano strutturati e condivisi e che tengano conto della salvaguardia dei lavoratori,del territorio e di chi lo vive. Pertanto nella migliore ottica collaborativa ci mettiamo fin da ora a disposizione del sindaco e dell'amministrazione comunale per essere coinvolti in maniera attiva,costruttiva e propositiva ai tavoli di incontro che l'amministrazione farà con le parti interessate”.