Regoli (Pd): "Chiaro nostro no a digestore. Silenzio assordate dei candidati del centrodestra"

Sarzana - Val di Magra - "La Regione apre l'inchiesta pubblica sul Biodigestore!! Dalla stampa, in questi mesi, abbiamo scoperto che la pianificazione in tema di impianti spetta ai tecnici o ad un'inchiesta pubblica. Noi abbiamo sempre creduto che spettasse alla Provincia e alla Regione". Lo dichiara in una nota Simone Regoli, coordinatore del Partito democratico di Vezzano. "Qualche giorno fa - prosegue - ci era stato detto che la localizzazione degli impianti è una scelta tecnica. Pensavamo si fosse raggiunto il punto più alto quando, invece, ieri abbiamo letto che sarà un'inchiesta pubblica a stabilire il luogo in cui costruire il nuovo biodigestore! Abbiamo già detto che siamo contrari ad un nuovo impianto nel nostro territorio. Abbiamo già detto che la pianificazione provinciale non lo prevede. Il tutto nel silenzio assordante dei candidati di centrodestra. O meglio, della Lega e del resto del centrodestra. Non hanno nulla da dire? Sono d'accordo? Beh la nostra posizione è chiara ed è quella uscita dal consiglio comunale. Aspettiamo ancora, con pazienza, di capire le posizioni altrui".