Reddito di montagna, la posizione dei gruppi del centrosinistra

Sarzana - Val di Magra - I gruppi di centro sinistra della Val di Vara, in una nota, intervengono in merito alla questione del "Reddito di montagna" proposto dal sindaco Antonio Solari e ripreso dal consigliere regionale di Liguria Popolare Andrea Costa che si è detto pronto a proporre una legge regionale ad hoc.



La posizione dei gruppi di centro sinistra, in una nota



Apprendiamo che il Consigliere Regionale di Area Popolare Andrea Costa vuole puntare sul “ reddito di montagna” per mitigare l’abbandono dell’entroterra.



Essendo ormai alle soglie delle prossime elezioni, chiediamo al Consigliere cosa intenda con questo strumento, perché sinceramente in Val di Vara non abbiamo visto aprire nuove botteghe - metaforicamente parlando - e non vorremmo che questo nuovo strumento rimanga solo uno slogan.



Se invece ha già qualcosa di reale e concreto in mente lo spieghi e si confronti con tutti i Sindaci e gli Amministratori della Val di Vara che sono sempre più abbandonati dalla politica regionale.



Riservandoci quindi di esprimere un parere definitivo sulla proposta, cogliamo l’occasione per evidenziare che l’abbandono delle terre e dei nostri bellissimi Borghi vede Comuni che non hanno la possibilità di rispondere a molte richieste dei cittadini e questo è sotto gli occhi di tutti;



Strade dissestate, infrastrutture bloccate ( ponte di Borghetto, di Beverino e senza dimenticare le importantissime Varianti Aurelia )



Un trasporto pubblico sempre più in difficoltà



Un sistema turistico che necessità di una messa a sistema organica



La sempre minore sensibilità sulla prevenzione idraulica.



Dopo cinque anni sarebbe dunque bene uscire dalla politica dello Spezia land, dando delle risposte vere al territorio e iniziando a risolvere le reali istanze cittadine. Si punti dunque sulla creazione di un sistema agricolo e turistico, necessario per garantire un futuro ai comuni della vallata.



Firmatari documento:

-Riccò del Golfo-

Cappiello Giacomo

Resico Fabio

Mazza Carlo

Brizzi Nicola

-Beverino-

Pietrobono Francesco

Gianardi Francesco

Lambrosa Stefano

- Borhetto-

Licari Andrea

Ivani Giovanna

- Brugnato-

Bronzina Cristina

Davide Natale

Roberto Madrignani

-Follo-

Spinetti Francesco

Emiliano Quaretti

Luca Vaccaro

Francesca Chilosi