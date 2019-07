Ravecca risponde a Torri: "Ho acquistato il mio cellulare di servizio a fine mandato"

Sarzana - Val di Magra - "Poiché ritengo che le risposte vadano date complete, e previa accurata informazione- altrimenti non si capisce a cosa servano le "risposte ad interrogazioni"- comunico all assessore Stefano Torri e a tutti i cittadini che io ho acquistato dal Comune il cellulare di servizio che avevo in dotazione come vicesindaco". Elisabetta Ravecca, ex esponente della giunta Cavarra, risponde così alle affermazioni odierne dell'assessore Torri. (qui)



"L'ho pagato - precisa - con bonifico sulla base dell'importo stabilito dal Comune stesso: esattamente €200,00. Direi circa un anno fa, dunque appena la nuova giunta insediata mi ha fatto sapere la stima. Ho acquistato sia l'apparecchio che il numero. Sono convinta che fosse un atto dovuto, visto che non era più perfettamente utilizzabile, oltre che di stile e di rispetto istituzionale. Ovviamente ritenevo (e riterrei) il fatto non meritevole di pubblicità (ripeto, per me un atto dovuto), ma - conclude - sono francamente un po' nauseata, oramai, da questa continua generalizzazione e strumentalizzazione di ogni cosa passata".