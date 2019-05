Ratti e Lazzoni chiedono un consiglio urgente sulla ex Cava della Brina

Sarzana - Val di Magra - I consiglieri comunali di Santo Stefano Emilio Ratti e Paola Lazzoni hanno chiesto la convocazione di un consiglio comunale urgente affinché il sindaco Paola Sisti e l’assessore competente riferiscano sullo stato delle operazioni di riempimento, sugli sviluppi processuali e sugli intendimenti, le azioni intraprese e gli adempimenti riguardanti la ex Cava della Brina.



A Ratti e Lazzoni, infatti, risulta che il 19 aprile sia stato consegnato al Comune il risultato della consulenza peritale redatta dal dottor Balestri, geologo nominato dal Gip della Spezia, nella procedura di incidente probatorio riguardante la ex Cava Brina, in cui l’ente si è costituito parte lesa".

"In occasione del consiglio comunale del 15 novembre scorso - fanno notare i due consiglieri - il sindaco si è impegnato a relazionare costantemente sulle evoluzioni riguardanti il tema, viste le enormi preoccupazioni che l’operazione di riempimento della cava hanno destato e destano per la salute del territorio e dei cittadini ma, da allora, e nonostante la consegna della perizia sia avvenuta un mese fa, non si ha più avuto notizia".