Ratti (Lega): "Dimissioni Eretta? Renziani pensino all'attentato di Nizza"

Sarzana - Val di Magra - “I renziani di Italia Viva non riescono ad accettare gli importanti risultati raggiunti in ambito medico e sanitario dal vicesindaco di Sarzana Costantino Eretta e da tutto il personale dell’ospedale San Bartolomeo. È più forte di loro, per ragioni politiche strumentalizzano ogni cosa”. Lo afferma il referente della Lega per la Val di Magra Silvio Ratti, commentando la richiesta di dimissioni rivolta ad Eretta da Italia Viva.

“Sono arrivati persino a chiederne le dimissioni – aggiunge Ratti – quando dovrebbe essere il Governo di cui fanno parte ad andare a casa, vista la pessima gestione dell’emergenza Covid e il lassismo nella gestione dell’immigrazione che ha portato al tragico attentato di Nizza commesso da un migrante sbarcato a Lampedusa a settembre. Italia Viva farebbe meglio ad occuparsi della drammatica situazione in cui si trova l’economia del Paese a causa dei provvedimenti dell’esecutivo, non delle scelte che porteranno alla sostituzione dell’ex assessore Gianmarco Medusei nella giunta comunale della Spezia, su cui i renziani non hanno nessun diritto di esprimere richieste”.