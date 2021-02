Ratti (Lega): "Bene videosorveglianza a Sarzana, prosegue percorso per ordine e sicurezza"

Sarzana - Val di Magra - Il responsabile Lega Sarzana Val di Magra Silvio Ratti esprime soddisfazione per il sistema di video sorveglianza della città di Sarzana: "Prosegue il percorso a favore dell’incremento di ordine e sicurezza, cammino intrapreso 2 anni e mezzo fa con l'insediamento della nuova amministrazione da noi sostenuta.

Nella città di Sarzana si è passati da un sistema di videosorveglianza in condizioni disastrose con solo 2 delle 3 telecamere funzionanti ad un sistema di 75 telecamere, installate secondo le indicazioni degli organi di polizia ed attive e connesse con le centrali operative di polizia locale, carabinieri, polizia di stato e guardia di finanza .

Parlando di numeri, 75 telecamere distribuite su tutto il suo territorio, ovvero 1 telecamera per 290 abitanti, un sistema di protezione video più denso rispetto al punto di partenza ossia 1 telecamera ogni 7.268 abitanti, cifre che possono rendere l’idea dell’aumento dei dispositivi al servizio della sicurezza e del decoro .

Un impegno, quello rivolto a potenziare ordine e sicurezza, sul quale la Lega è da sempre in prima linea e punto programmatico di questa amministrazione grazie all’impegno dell’ assessore Stefano Torri .

Siamo convinti che occorrerà investire ulteriori energie per una maggiore ramificazione del sistema di videosorveglianza presso altri luoghi strategici del comune di Sarzana e di questa necessità siamo fin d'ora fermi propositori".