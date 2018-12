Ratifica delle delibere, Pd lascia il consiglio: "Facciano da soli"

Sarzana - Val di Magra - “È evidente come la seduta di ieri abbia palesato tutte le lacune evidenziate dal Gruppo del PD agli organi di stampa nei giorni seguenti al CC del 28 novembre scorso”. Così il gruppo consiliare del Partito Democratico di Sarzana all'indomani della seduta abbandonata dalle opposizioni al momento della ratifica delle delibere di giunta.

“Puntualmente – spiegano oggi i consiglieri - la delibera finale cosi come emendata non è stata votata, immediata eseguibilità non votata, emendamento votato ma apparentemente scritto male (se si legge il parere del Segretario comunale), pratica parzialmente ritirata poiché la documentazione sull’area legale era completamente carente, insomma un vero pasticcio. La toppa, a quanto non deciso dal Consiglio comunale, la mette parzialmente la Giunta il giorno seguente alle ore 23:50 del 29 novembre. Che non dovesse andare cosi lo sanno benissimo tutti in maggioranza ma sopratutto la Presidenza che aveva ad inizio del Consiglio comunale comunicato precisamente che dopo il riconoscimento/non riconoscimento dei debiti avrebbe sospeso la seduto e consentito agli uffici di prendere atto delle decisioni del Consiglio comunale ed “incastonato” tali assunzioni nella delibera da votare nel suo complesso. Infatti ieri – concludono - anche la maggioranza non ha potuto negare che la delibera finale non è stata adottata. Occorre rimarcare infatti che il 28.11 Alle 04.30 del mattino nella foga di raddrizzare inutilmente l’incompleta istruttoria dell’area legale la maggioranza si è completamente dimenticata di fare la cosa più importante: votare la delibera! Il consiglio comunale è stato cosi privato di una sua prerogativa”.



(immagine di archivio)