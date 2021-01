Raschi e Ambrosini (IV): "Si apra sala consiliare per i ragazzi che studiano in piazza"

Sarzana - Val di Magra - "Apprendiamo che le scuole in tutta la Liguria resteranno chiuse almeno un’altra settimana. Il governatore Toti parla di prudenza e sicurezza, fa specie dopo una settimana di zona gialla con tantissime persone libere di circolare. Ovunque tranne che per andare a scuola. Da giorni a Sarzana, in piazza Matteotti, si ritrovano decine di studenti per protestare pacificamente contro la DAD e chiedere la riapertura delle scuole. Questa è sicuramente un’altra tegola sulle loro teste, perché allora non apriamo la sala consigliare per ospitare gli studenti? Con le dovute misure di sicurezza e distanziamento sociale, misurando anche la temperatura all’ingresso, diamo agli studenti un luogo caldo dove seguire le lezioni in via telematica. In attesa (forse!) che le scuole riaprano. Non basta la solidarietà, servono azioni concrete".



Raschi Umberto, capogruppo Italia Viva

Ambrosini Roberta, referente scuola Italia Viva Sarzana