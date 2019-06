Raschi: "Quartiere Trinità al buio, l'amministrazione intervenga"

Sarzana - Val di Magra - “Trinità al buio, bisogna intervenire subito”. Lo afferma il consigliere di opposizione del Partito Democratico Umberto Raschi che nelle scorse ore ha depositato un'interrogazione per sollecitare l'intervento della giunta Ponzanelli. “Il cortile interno dei palazzi di Trinità tra Piazza Caduti di Via Fani, Via Aldo Moro e Via Paganino è completamente al buio da mesi, nonostante le segnalazioni dei cittadini e residenti, non è cambiato niente. È inaccettabile – aggiunge - che gli abitanti si trovino in queste condizioni, col timore di uscire di casa, anche solo per portare fuori il proprio cane”.

Nell'interrogazione il consigliere chiede all'amministrazione se è già stata predisposta una soluzione alla problematica e quali saranno i tempi per l'intervento.