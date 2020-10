Raschi: "Per risollevare economia cittadina servono interventi concreti"

Sarzana - Val di Magra - “Oggi in commissione, audizione delle associazioni di categoria. Un primo passo per contrastare la crisi economica”. Così il capogruppo di Italia Viva nel consiglio comunale di Sarzana. "Sono felice - sottolinea Umberto Raschi - che la mia proposta di qualche giorno fa per discutere in commissione bilancio sia stata accolta e presto convocata. Abbiamo un organo permanente del Consiglio Comunale, che va fatto funzionare senza necessità di ulteriori tavoli o tavolini. Non bastano gli articoli, servono interventi concreti a sostegno delle attività produttive cittadine. Infatti tra meno di tre ore finalmente saranno ascoltate le associazione di categoria.

All’ordine del giorno “misure a sostegno delle attività produttive del territorio sarzanese”.