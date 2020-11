Raschi (Iv): "Una stanza degli abbracci alla Sabbadini"

Sarzana - Val di Magra - "Anche nella RSA di Sarzana la 'stanza degli abbracci'. Una bella iniziativa per restituire dignità e amore alle visite presso i propri cari nelle case di riposo, in un momento così difficile. Soprattutto con l’avvicendarsi delle feste, le occasioni per stare vicino ai nostri anziani non possono mancare e questo sistema consente di farlo in piena sicurezza. Chiederò subito l’impegno della giunta a realizzare uno spazio nella Sabbadini". Lo afferma in una nota Umberto Raschi, consigliere comunale di Italia Viva.