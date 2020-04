Raschi (Italia Viva): "Molte associazioni sportive sarzanesi sono a rischio"

Sarzana - Val di Magra - “Sport cittadino: un patrimonio da tutelare. Subito misure a sostegno degli operatori”. Lo chiede Umberto Raschi, consigliere comunale di Italia Viva Sarzana, che aggiunge: “Lo sport a Sarzana rappresenta una parte importante del nostro patrimonio culturale, con una tradizione ricca di successi sia a livello locale che nazionale, ma la pandemia di Coronavirus ha duramente colpito anche questo settore”. ?

”Molte associazioni e società sportive potrebbero non avere più la forza per riprendere la propria attività, il carico di costi da sostenere e la forte difficoltà di intercettare, soprattutto in questo periodo, il sostegno di sponsor tecnici rischiano di infliggere loro il colpo finale. Bisogna fare qualcosa, l’Amministrazione ha deliberato, ad esempio, per i centri sociali l’esenzione dal pagamento dell’affitto per i mesi di marzo ed aprile, una buona cosa, sarebbe importante agire in questo senso anche per le strutture sportive comunali. Per questo ho depositato un’interrogazione per chiedere se e quali misure saranno previste a sostegno immediato di tutte queste realtà”.