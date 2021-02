Raschi (IV) “Che fine ha fatto il tavolo del lavoro e commercio?”

Sarzana - Val di Magra - "A Novembre 2020 si è svolta la prima (lunga) e unica seduta del Tavolo sul lavoro e commercio per affrontare la crisi. A questo avevano partecipato amministratori, associazioni di categoria e parti sociali, esprimendo apprezzamento per l’iniziativa.

Che fine ha fatto ora questo “tavolo”? in quella sede l’amministrazione si era presa degli impegni. Sono stati rispettati? perché non è seguita nessun’altra convocazione?

Mi pare che le questioni da trattare siano comunque ancora tante, con la chiusura di Millepiedi un altro esercizio storico lascia Sarzana con i lavoratori non hanno garanzia sul futuro. La crisi Grancasa invece?

Un tavolo serve se lo convochiamo altrimenti resta solo qualche riga sulla stampa e poco più. Altrimenti, conviene dirlo chiaramente che l’iniziativa è naufragata e procedere alla convocazione immediata di una commissione consiliare, che poi è la soluzione che prospettavo più adeguata, fin dall’inizio".





Umberto Raschi, capogruppo Italia Viva Sarzana