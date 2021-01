Raschi: “Assembramento adesione campagna vaccini, errore grave nella procedura”

Sarzana - Val di Magra - "Ho visto le foto che immortalano l’assurdo assembramento di persone davanti agli uffici della Polizia Locale. Ancor più incredibile se tale situazione è dovuta alla consegna delle adesioni alla campagna di vaccinazione. Torri resta senza parole? Ma non è lui che si deve occupare di sicurezza? sono i sarzanesi che non hanno più parole!". Così Umberto Raschi, consigliere comunale di Italia Viva, che prosegue: "In tutti i comuni si è scelta l'opzione più semplice (nel 2021!) ovvero spedire tutto tramite mail, come mai a Sarzana non è stato fatto? La vaccinazione è fondamentale per contrastare il Covid, come sono fondamentali i comportamenti e i controlli per evitare assembramenti. Soprattutto della classe di soggetti più a rischio. Dopo numerosi episodi malgestiti dall'assessore alla sicurezza in cui nel centro storico si sono ripetuti assembramenti di giovani, ieri un nuovo episodio causato proprio dalla sua incapacita di gestire la macchina pubblica".