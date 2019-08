Rampi: "Iacopi si astenga da esternazioni che ledono dignità consiglio"

Sarzana - Val di Magra - Il presidente del consiglio comunale di Sarzana, avvocato Carlo Rampi, esponente di Fratelli d'Italia e decano della massima civica assise della capitale del Val di Magra, interviene sul nuovo 'caso Iacopi': com'è noto, infatti, il capogruppo leghista ha incendiato il dibattito cittadino condividendo un post in cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella viene definito “Traditore della patria”. Nella sua nota, Rampi, in qualità di presidente consiliare, snocciola una serie di premesse ricordando “NUOVAMENTE” - avverbio piazzato in sonante stampatello maiuscolo che ricorda come questo non sia il primo 'caso Iacopi' – che “ogni consigliere rappresenta l'intero Comune”, sottolineando altresì come “non competa alla presidenza del consiglio […] censurare o anche solo prendere posizione sulle opinioni espresse dai consiglieri comunali al di fuori dalle sedi istituzionali di esercizio delle funzioni dei consiglieri stessi”. Rampi ricorda quindi che “la responsabilità per le opinioni espresse, soprattutto al di fuori delle dette sedi istituzionali, ricade sul consigliere che le abbia esternate e non coinvolge l'intero consiglio”.



Scendendo nel merito dell'accaduto, Rampi scrive che “si ritiene, a prescindere da ogni ulteriore necessario approfondimento, doveroso farsi interprete dello sdegno singolarmente rappresentato alla presidenza del consiglio comunale da diversi consiglieri comunali e altrettanto doveroso esprimere l'assoluta estraneità dell'assemblea cittadina a espressioni di tal fatta da chiunque prodotte, condivise e apprezzate”.



“Si ritiene quindi doveroso – conclude il presidente del consiglio – richiamare il summenzionato consigliere comunale (Iacopi, ndr) ad astenersi da modalità di esternazione del proprio pensiero che siano idonee ad arrecare disdoro alla dignità dell'intero consiglio comunale”, questo, precisa Rampi riprendendo una delle premesse, in virtù dell'articolo 17 comma 1 dello Statuto comunale, il quale dice che ogni consigliere rappresenta l'intero Comune.