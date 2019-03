Radio Rogna in stazione? Giorgi (M5S) chiede alla giunta di esaminare il progetto

Sarzana - Val di Magra - Il progetto del Lavoratorio Artistico “Da Stazione a Stazione”, presentato a gennaio all'amministrazione comunale di Sarzana per offrire una soluzione musicale e sociale al problema del degrado nella zona di Piazza Jurgens, sarà presto affrontato in consiglio comunale. La capogruppo M5S Federica Giorgi ha infatti depositato ieri un'interpellanza rivolta a sindaco e giunta “per sapere se abbiano esaminato il progetto, con quali esiti e se è loro intenzione rispondere ai proponenti”. L'esponente Cinquestelle chiede inoltre “di conoscere, nel caso in cui ritengano che non sia attuabile, i motivi ostativi”.



La proposta della casa di cultura di via Dei Giardini era infatti quella di spostare parte della programmazione di Radio Rogna (QUI) proprio nei pressi della stazione ferroviaria e nelle ore più “critiche”, creando così un presidio pacifico e contribuire alla risoluzione di una situazione che sfocia spesso in episodi di cronaca.



“Un modo per riappropriarsi di zone degradate – osserva Giorgi – e renderle più sicure è quello di farle vivere dalla cittadinanza con iniziative e attività socialmente utili. Riteniamo che il progetto proposto dal Lavoratorio Artistico sia utile per queste finalità e per mitigare la sensazione di insicurezza che hanno i cittadini che devono recarsi in stazione”.