Raccolta firme per Tinfena candidato sindaco, lui: "Ci penserò"

Sarzana - Val di Magra - “Saresti un ottimo sindaco, in bocca al lupo!”. Ha ricevuto incoraggiamenti e risposte positive l'assessore di Arcola Gianluca Tinfena il quale stamani con un video pubblicato sulla propria pagina Facebook ha raccontato di aver ricevuto la lettera di alcuni giovani che ne sollecitano la candidatura a primo cittadino alle prossime elezioni amministrative. Al voto di maggio mancano ancora cinque mesi e mezzo ma è inevitabile che dentro e fuori da partiti e liste civiche si inizino a fare nomi e sondaggi e l'esponente del Partito Democratico è sicuramente fra i papabili per l'eventuale successione di Emiliana Orlandi.



“Siamo un gruppo di giovani di Arcola che crede in un futuro migliore per il nostro paese – si legge – siamo ragazzi e ragazze con modi di pensare, preferenze e simpatie politiche diverse, ma siamo sicuri che per guidare il nostro Comune ci sia bisogno di persone con una visione nuova proiettata al futuro. Siamo sicuri che gavetta, impegno e capacità siano più importanti delle logiche di voto e dei partiti”.

A tal proposito gli autori della lettera annunciano anche di aver avviato una raccolta firme “alla quale stanno aderendo molti giovani di Arcola per chiederti di candidarti a sindaco di Arcola. Sei la persona – concludono – che può rappresentare al meglio il nostro modo di vivere il territorio nel futuro. Siamo certi che con determinazione e disponibilità con cui hai svolto il ruolo di assessore sarai in grado di farlo. Se accetterai avrai tutto il nostro sostegno”.



“Ringrazio sicuramente queste persone – ha risposto Tinfena nel video – in questo momento è difficile poter dare una risposta alla proposta, ci penserò ma la cosa importante è che nelle prossime settimane ci incontreremo per parlare delle vostre idee per il futuro di Arcola. Grazie per la stima”.