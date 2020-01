Quattro offerte per i due nuovi lotti della Ripa

Sarzana - Val di Magra - Si è tenuta la prima seduta pubblica relativa alla procedura aperta per l’affidamento del secondo e terzo lotto dei lavori di sistemazione della SP 31 “Strada della Ripa” nel comune di Vezzano Ligure, con l'apertura delle buste. Quattro le offerte pervenute a IRE, che ha ricevuto l’incarico da parte di Regione Liguria per le attività di stazione appaltante.

"Stiamo mantenendo le promesse e dando seguito ai fatti già dimostrati con il primo lotto", ha commentato l'assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Giampedrone . "Avevamo detto che nella prossima primavera avremmo inaugurato i lavori del secondo e terzo lotto, e oggi apriamo le buste per procedere con l'affidamento dei lavori. Lavori che saranno fondamentali perché permetteranno di mettere in sicurezza un'arteria vitale come quella della Ripa, per la quale l'impegno totale straordinario della Regione è di 8 milioni di euro".





Il prossimo passaggio sarà la valutazione dei documenti di natura amministrativa, in seduta riservata, per poi passare alla commissione di gara per la valutazione delle offerte tecniche. L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base al rapporto qualità/prezzo. L'importo dei lavori a base d’asta è pari a € 2.580.018,28.

I lotti 2 e 3 consentiranno la messa in sicurezza della Strada della Ripa contro il rischio di frane con la realizzazione di una galleria artificiale a sbalzo di 70 m di lunghezza, analoga a quella realizzata per il Lotto 1. Prevista inoltre la sistemazione dei versanti a monte della viabilità con la posa di barriere paramassi e interventi di consolidamento mediante reti. Il tempo massimo fissato per l’esecuzione dei lavori è pari a 320 gg solari e consecutivi.



"Gli interventi oggetto di appalto consentiranno il doppio senso di marcia già durante i lavori, essendo previsto un bypass stradale a valle dell’area di cantiere per la realizzazione della galleria. Nelle previsioni di progetto ciò consentirà, inoltre, di limitare al minimo le giornate di chiusura totale della strada per l’esecuzione delle opere", conclude Giampedrone.