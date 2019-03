Quartieri a luci rosse, Fratelli d'Italia replica al leghista Iacopi: "Parole fuori luogo"

Tirata d'orecchie dell'alleato dopo l'uscita al consiglio comunale di ieri sera.

Sarzana - Val di Magra - "Sebbene la si possa definire una boutade tragicamente provocatoria, ci corre l’obbligo di stigmatizzare l’affermazione fuori luogo del consigliere Iacopi". Si apre così la nota con cui Fratelli d'Italia Sarzana interviene sulle scoppiettanti affermazioni rilasciate in consiglio comunale dal capogruppo della Lega Emilio Iacopi, favorevole alla creazione di un quartiere a luci rosse per rilanciare il centro.



"Il commercio a Sarzana, da sempre anima della città, è stato maltrattato e ridotto ai minimi termini dalle ultime amministrazioni di sinistra che l’hanno governata. Questa nuova giunta sta faticosamente tentando di trovare soluzioni avviando progetti che comunque avranno bisogno di tempo; Fratelli d’Italia ritiene che la rinascita del commercio non possa passare attraverso la distruzione della vivibilità del centro storico. Noi non dimentichiamo che la storia della nostra città è millenaria e impreziosita da personaggi illustri; per questo crediamo che la promozione di attività ed eventi che valorizzino la città nelle sue peculiarità culturali creerebbe un indotto ideale per l’eccellente offerta degli esercenti sarzanesi", concludono i meloniani, rappresentati a Palazzo civico dal consigliere e presidente del consiglio Carlo Rampi, storico esponente della destra sarzanese.