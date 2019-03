Quartiere a luci rosse, le donne Pd: "No a sfruttamento e mercimonio, centrodestra batta un colpo"

Intervento delle donne del Partito democratico di Sarzana.

Sarzana - Val di Magra - Apprendiamo con grande sdegno l'uscita infelice del consigliere comunale Iacopi il quale non riesce a concepire un'idea migliore per risollevare il commercio a Sarzana di trasformare il centro cittadino in un quartiere a luci rosse. L'esponente della Lega ha poi tentato una parziale retromarcia parlando di provocazione e la dirigenza leghista nel sconfessarlo ha fatto peggio: quartiere a luci rosse no ma case chiuse si! E badate non in centro...forse per non turbare le anime dei benpensanti.

A tutto questo le donne del Partito Democratico di Sarzana dicono no! No al mercimonio del corpo delle donne. No a relegare le donne in ruoli di semplice soddisfacimento delle voglie maschili. No allo sfruttamento della prostituzione. Si al rispetto delle donne nella loro integrità fisica e nella valorizzazione del loro intelletto e del loro merito. Non arretreremo di un passo nella difesa dei diritti delle donne. Attendiamo che le donne del centro destra battano un colpo di fronte a tale concezione della donna retrograda e squalificante.



Le donne del Partito Democratico di Sarzana