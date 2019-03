Quartiere a luci rosse? Sarzana Popolare si dissocia dalla proposta di Iacopi

La formazione di maggioranza: "Futuro del commercio necessita di interventi programmatici e specifici".

Sarzana - Val di Magra - "Il gruppo di Sarzana Popolare, pur reputando la proposta formulata ieri in consiglio dal consigliere Iacopi una mera e non condivisibile provocazione, in considerazione della risonanza che la proposta ha avuto sulla stampa e sui social, intende comunque dissociarsi dalla medesima". Così la formazione di maggioranza che condivide il governo della città con Lega, Fratelli d'Italia e Lista Toti, dopo le affermazioni dell'esponente del Carroccio durante il consiglio comunale di ieri (QUI).



"Il futuro del commercio cittadino - spiegano in una nota i popolari - che attualmente versa in drammatiche condizioni necessita di interventi programmati e specifici di cui la Giunta si è già concretamente fatta carico e che siamo certi porteranno a risultati utili al rilancio dell’economia della nostra città".