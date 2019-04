Pulizia delle spiagge, Spilamberti: "Casini smemorata"

Sarzana - Val di Magra - “Beatrice Casini è strepitosa nel suo disperato tentativo di trovare l’errore dell’amministrazione attuale, evidentemente elaborato da 11 mesi di bile e rancore e folgorate nella foto pasquale, nell’evidenziarne invece i suoi successi”. Il consigliere comunale di Sarzana della Lega Luca Spilamberti replica così alla collega del Partito Democratico che ieri aveva criticato la giunta Ponzanelli in merito alla pulizia delle spiagge (QUI)

“Si è dimenticata, la smemorata Casini, di raccontare che la foto che goffamente cerca di imitare è di fine maggio, non di Pasqua. Si è dimenticata – aggiunge - la smemorata Casini, di fare un giro anche in spiaggia e non solo nel retro guardando la campagna: nella foga si è persa i sarzanesi che si sono goduti per la prima volta a Pasqua il loro mare. Si è dimenticata, la smemorata Casini, di raccontare dello straordinario contributo ricevuto l’anno scorso dalla regione a Febbraio, di 200mila euro, con cui non sono stati capaci di pulire nulla fino a fine maggio, senza fare neppure la vagliatura. Ringraziamo comunque Beatrice Casini perché, nei suoi tentativi tra il goffo e il grottesco, è sempre la nostra migliore sostenitrice: continua così Beatrice, farai emergere ancor meglio di quanto facciamo noi le differenze tra il passato e oggi”.