Pulizia delle spiagge, Insieme per Ameglia presenta un'interpellanza

Sarzana - Val di Magra - "A seguito di un nostro accesso all’albo pretorio, abbiamo appreso che l’Assessore Regionale Giacomo Raul Giampedrone con sua nota del 15 gennaio 2020 (prot. n. PG/2020/13442) avente ad oggetto “Rimozione e smaltimento rifiuti spiaggiati sul litorale di Marinella/Fiumaretta” inviata ai Comuni di Ameglia e di Sarzana, con cuicomunicava che:

1. “le attività di raccolta, pulizia e stoccaggio competono al comune per i tratti non concessionati ed ai privati concessionari per i tratti di cui hanno la disponibilità”;

2. “l’attività di smaltimento/recupero presso impianti autorizzati dei rifiuti raccolti e stoccati in aree individuate a tal fine dal Comune […] fanno capo al Comune stesso, il quale provvederà tramite soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta rifiuti, con oneri a carico della tassa/tariffa (TARI)”;

3. restano quindi “a carico dei Comuni le spese attinenti il recupero e lo smaltimento dei materiali”;

il Comune di Sarzana, con nota prot. 16614 del 4 maggio 2020 e il Comune di Ameglia, con nota prot. n. 6419 del 13 maggio 2020 indirizzata ad Acam-Iren ed ai Gestori degli stabilimenti balneari ed avente ad oggetto “smaltimento rifiuti spiaggiati litorale di Fiumaretta-Bocca di Magra”, “richiamata la comunicazione dell’Assessore G. Giampedrone” incaricavano Acam-Iren “di provvedere alla attività di smaltimento e recupero presso impianti autorizzati con oneri a carico della TARI dei rifiuti spiaggiati stoccati dai concessionari nelle relative aree in concessione”

Segnaliamo che: la nota di Giampedrone risale al gennaio 2020 e quindi, pur nell’emergenza Covid 19, esistevano i tempi per organizzare il servizio che si svolge sicuramente in ritardo; nessuno, né l’Assessore Regionale Giampedrone e né il Sindaco De Ranieri o l’assessore ai lavori pubblici Bernava, hanno mai specificato che anche il costo del trasporto e dello smaltimento del materiale proveniente dalle spiagge in concessione ai privati fosse a carico della TARI, il che significa che graverà sulla bolletta di tutti i privati e le attività amegliesi;

Giampedrone e De Ranieri nei loro 10 anni da consiglieri comunali di minoranza non hanno mai perso occasione per: criticare la Giunta di sudditanza alla Regione e a Sarzana; criticare la Giunta perché “metteva le mani nelle tasche degli amegliesi”; criticare il Sindaco e la Regione perché non facevano nulla per costringere anche i Comuni a monte di pagare qualcosa per la rimozione, il trasporto e lo smaltimento del materiale trasportato dal fiume.



Giampedrone nel frattempo ha ricoperto per un anno (giu 2014-giu 2015) il ruolo di Sindaco meteora del Comune di Ameglia, mentre da luglio 2015 ad oggi ricopre il ruolo di Super Assessore Regionale; De Ranieri nel frattempo ha ricoperto per un anno il ruolo di vicesindaco, per uno quello di Sindaco facente funzioni e da quattro anni è Sindaco eletto e membro del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino.

Ebbene in questi anni Giampedrone non ha fatto nulla e De Ranieri non ha fatto nulla.

Giampedrone non ha fatto nulla e De Ranieri non ha detto nulla. Criticare ACAM considerato un male da combattere chiedendo che il Comune uscisse da Acam e revocasse il contratto di servizio in essere. Da allora tutto è cambiato e ad Acam sono stati affidati nuovi remunerativi servizi con lievitazione dei costi;

Abbiamo pertanto presentato un’interrogazione per:

sapere a quanto ammontano i costi a carico del Comune per: la pulizia, il trasporto e lo smaltimento del materiale depositatosi sulle spiagge libere Comunali; il trasporto e lo smaltimento del materiale depositatosi sulle spiagge in concessione ai privati;

come verrà ripartito il costo sulla TARI".



Raffaella Fontana, Gervasio Benelli Claudio Pisani,Rosanna Fabiano