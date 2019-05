Pucciarelli replica al civico Binetti: "Inganna cittadini per far vincere Pd"

La senatrice interviene in risposta a quanto dichiarato dal candidato di 'Alternativa per Arcola' a CDS.

Sarzana - Val di Magra - La senatrice leghista Stefania Pucciarelli interviene nel dibattito elettorale di Arcola "per fare un chiarimento - come si legge in una nota - a cui gli elettori hanno diritto. Il candidato a Sindaco della lista Alternativa per Arcola ha dichiarato in una intervista (una nostra intervista: QUESTA) che non è stato possibile raggiungere un accordo tra loro ed il centrodestra, guidato dalla Lega, perché noi saremmo stati contrari a non presentare i simboli dei partiti all’interno del logo della lista. Si tratta di una falsità bella e buona. Abbiamo accettato tutte le richieste della lista Alternativa per Arcola allo scopo di poter correre uniti, compresa quella di rinunciare ai simboli di partito. Se loro hanno rotto con noi, e deciso di correre da soli, è perché fin dall’inizio il loro obiettivo è stato quello di agevolare il centrosinistra in tutti i modi possibili".



"Si tratta di un modo di fare politica alquanto indecoroso - prosegue Pucciarelli -, perché mira a ingannare i cittadini fingendo di rappresentare un cambiamento che invece non esiste, nella consapevolezza di lavorare per far perdere gli altri e far vincere il Pd. Mi chiedo come si possa impegnarsi in un simile gioco e avere il coraggio di guardare gli elettori negli occhi. Evidentemente ci sono motivazioni di cui non sono, e non voglio essere, a conoscenza. Fatto sta che noi abbiamo la coscienza a posto e la popolazione lo sa bene”.