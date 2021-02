Pucciarelli in visita al Parco per il progetto delle biomasse

Sarzana - Val di Magra - Nella sede del Parco si è svolto ieri, con la Senatrice Pucciarelli, un incontro di approfondimento sul Progetto di manutenzione dei fiumi, gestione delle biomasse e sicurezza del territorio.

Dopo la presentazione tecnica della proposta progettuale ed un confronto sulle tematiche più generali sul ruolo del Parco, sempre sostenuto dalla Senatrice, si è passati ad una disamina delle opportunità ambientali, sociali ed economiche che il progetto può innescare a livello territoriale, in ambito di bacino.

Il confronto ha portato ad una condivisione del progetto che cerca di spostare dalla sola logica emergenziale abbinando quella di manutenzione del territorio programmata e preventiva; valutando inoltre, l’aderenza degli obiettivi di tale progetto agli assi strategici del Next Generation EU. La Senatrice si è impegnata a sostenere ed a seguire il Progetto nel suo iter ministeriale per il possibile inserimento nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che dovrà essere definito nelle prossime settimane.

La Sen. Pucciarelli ha espresso apprezzamento per il coinvolgimento della IV Commissione Ambiente e Territorio della Regione Liguria, auspicando che il progetto sia assunto dalla Regione stessa nell’ambito delle proprie richieste per il PNRR.

Si è discusso altresì del ruolo del Parco per il futuro del nostro territorio, avendo la Senatrice sempre sostenuto, anche nei momenti di difficoltà di tenuta del Parco, la necessità di una riforma e non certo quella dell’abrogazione di un Ente ambientale importante per il territorio.