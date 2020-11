Pucciarelli e Viviani: “Rimborso con certificazione? Richiesta diabolica, ripristinare esenzione”

Sarzana - Val di Magra - “Dopo il crollo del ponte di Albiano Magra ad aprile era stata giustamente istituita l’esenzione dal pedaggio sulla tratta dell’A15 tra il casello di Aulla e quello di La Spezia-Santo Stefano per i residenti dei Comuni della zona. Da ieri invece sembra che gli utenti interessati dall’agevolazione dovranno pagare e poi compilare una certificazione per chiedere il rimborso: un’altra beffa per chi sta subendo enormi disagi a causa dell’immobilismo delle istituzioni”.



Lo affermano i parlamentari della Lega Stefania Pucciarelli e Lorenzo Viviani, che aggiungono: “Fino a pochi giorni fa le persone residenti e/o domiciliate nella zona potevano usufruire di una misura sacrosanta per alleviare i disagi causati dal crollo del ponte. Ora non è possibile complicare loro ulteriormente la vita chiedendo addirittura una certificazione per ottenere il rimborso del pedaggio, è una richiesta diabolica. Non ci possiamo permettere di perdere tempo anche su questa vicenda, come ne è già stato perso per la rimozione delle macerie e la costruzione di una viabilità alternativa. L’esenzione va ripristinata al più presto”.