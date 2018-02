Pucciarelli, coperto il volto sui manifesti elettorali: Non ci facciamo intimidire"

Sarzana - Val di Magra - “Noi siamo pacifici e democratici perché col sorriso chiediamo ai liguri e agli italiani di andare al voto, che è la massima espressione di libertà di un Paese, per fare la rivoluzione del buonsenso e cambiare le cose. La nostra forma di governo prevede infatti che il potere venga esercitato dal popolo, tramite rappresentanti liberamente eletti per le loro idee.

Loro, coccolati dalla sinistra e dai cosiddetti antifascisti, sono violenti e antidemocratici perché, violando la legge, cercano gli scontri di piazza, fomentano l’odio e usano l’aggressività con lo scopo di alimentare tensione e caos nel nostro Paese, che invece oggi più che mai ha bisogno di un governo stabile e legittimo”.



Lo ha dichiarato oggi il consigliere regionale della Lega Stefania Pucciarelli a seguito dell’episodio di intimidazione registrato ieri a Marinella, nel Comune di Sarzana. Il suo volto sui manifesti del centrodestra, regolarmente affissi insieme a quelli degli altri schieramenti politici, guarda caso è stato l’unico oscurato da volantini anarchici.

“Cari figli di papà, ignoranti e violenti, con Matteo Salvini al governo e la sinistra spazzata via dagli elettori, non sarete più coccolati come purtroppo accade ora. Noi non accettiamo soprusi, non ci facciamo intimidire e continueremo a lavorare col sorriso, ma anche con fermezza, per la rivoluzione del buonsenso. Pertanto, chi di voi violerà norme e regole previste dal nostro ordinamento giuridico sarà adeguatamente punito. Esattamente come tutti gli altri che si comporteranno così. Estremisti, anarchici, centri sociali violenti che se ne infischiano di rispettare la legge, la pace e la democrazia non potranno più avere mano libera”.