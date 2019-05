Pucciarelli: "Santo Stefano sempre peggio". Sisti: "Dica la sua sul digestore"

Sarzana - Val di Magra - Scontro santostefanese tra la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli e il sindaco Pd Paola Sisti. L'esponente del Carroccio ieri, sull'onda del dibattito post manifestazione antifascista di Piazza Brin, ha scritto sui social, rivolta alla Sisti, che “Santo Stefano è amministrata malissimo, e mentre Spezia rinasce il nostro paese, a causa tua, va sempre peggio. Anziché dare lezioni di democrazia agli altri, preoccupati di aiutare tutti i tuoi concittadini, indipendentemente da cosa votano, quando vivono momenti di difficoltà e hanno bisogno del sostegno dell’amministrazione (che al momento latita)”.



La sindaca Sisti ha replicato con una nota: "Scuole tra le più avanzate della provincia per sicurezza antisismica ed efficientamento energetico – scrive -, attenzione continua ai grandi temi del dissesto idrogeologico e della tutela ambientale, impegno costante sul miglioramento della viabilità, un gran lavoro su fondi europei, cimiteri, decoro, promozione culturale e della socialità. Ecco, cara senatrice Pucciarelli, “il paese che va sempre peggio”, cioè Santo Stefano di Magra visto dalla sua faziosa e distratta prospettiva. Sarà che da tempo guarda da lontano, dall'ex Roma ladrona dove oggi la Lega si accomoda tanto volentieri. A proposito, viene da chiedersi cosa abbia fatto lei per il nostro territorio da quando è nella capitale. E soprattutto viene da domandarsi quale sia la sua posizione sulla realizzazione del biodigestore a Saliceti, al quale questa amministrazione, in sintonia con gran parte della cittadinanza, ha detto chiaramente no. Da lei invece un silenzio imbarazzato – guai a urtare la Regione Liguria, che del digestore ha le chiavi - a parte le solite sparate che guardano al passato per non parlare del presente".