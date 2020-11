Pucciarelli: “Lunghe code fuori dagli uffici postali, l'ho constatato di persona"

Sarzana - Val di Magra - “È scellerato chiudere i piccoli uffici postali o aprirli solo qualche giorno alla settimana. Ciò comporta un grave disagio per i cittadini, soprattutto per le persone più anziane, che spesso si trovano a dover fare lunghe code fuori dagli uffici, per giunta con le basse temperature di questo periodo”. Lo afferma in una nota la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli, che aggiunge: “Nei piccoli centri urbani sia la riduzione degli orari che la chiusura di alcuni uffici costituisce un serio problema per molti cittadini, soprattutto quelli più anziani. Se lo scopo era quello di evitare assembramenti ciò non è accaduto. Anzi, spesso fuori dagli uffici postali si creano file molto lunghe, con un netto peggioramento del servizio a discapito soprattutto della popolazione anziana più fragile. L’ho potuto constatare di persona a Santo Stefano, all’agenzia postale del capoluogo, dove ho trovato una situazione molto difficile. Per questo ho presentato un’interrogazione al Ministero – conclude Pucciarelli – Se c’è bisogno di personale se ne assuma anche a tempo determinato, ma si proceda al più presto a riattivare tutti gli sportelli”.