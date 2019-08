Pucciarelli: "Abusivi manifesti Festa Unità". Giovani Dem: "Poco da fare al Senato"

Sarzana - Val di Magra - La polemica politica a Santo Stefano di Magra corre sul filo dei manifesti. Mercoledì scorso, a poche ore dal comizio spezzino del ministro e leader leghista Matteo Salvini, la senatrice del Carroccio Stefania Pucciarelli ha condiviso su Facebook la foto di un manifesto annunciante la serata di Piazza del Bastione affisso a testa in giù, chiaro richiamo a Piazzale Loreto. “Qualche democratico si è preso la briga di staccare il manifesto, per cui la Lega ha pagato l’affissione, per mettere Matteo Salvini a testa in giù. Succede a Santo Stefano di Magra. Provo pena per questi poverini o poverine, perché credo che non avevano di meglio da fare!”, aveva scritto l'ex segretario provinciale della Lega.



Di tutta risposta, all'indomani della serata col 'Capitano', uno esponente dei Giovani democratici (la giovanile del Partito democratico) di Santo Stefano, Luca Ventura, ha segnalato che “tra le 2 e le 5 del mattino di giovedì, nonostante la pioggia, i manifesti della Festa de l'Unità (organizzata al Parco 2 giugno di Ponzano Belaso, ndr) sono stati sistematicamente sfregiati da una ignota mano incivile che ha agito in modo indubbiamente pianificato, poiché di tanti manifesti affissi agli incroci se ne è salvato uno solo”. Ventura afferma via social che “se per lo sfregio di un manifesto del #capitone (Salvini, ndr) si muove non un responsabile locale del fascioleghismo ma la prima senatrice della storia santostefanese, che per esempio sul biodigestore non ha ancora proferito parola, significa che o al Senato c'è meno da fare che alla Festa de l'Unità del Parco 2 giugno e ciò le dà il tempo di occuparsi dello sfregio di un manifesto oppure che la Signora viene pagata dagli italiani fior di milioni per fare non fatti ma propaganda di basso livello”.



“Fermo restando che condanno ogni forma di azione mirata ad impedire agli altri di esprimere le loro idee – la replica della senatrice e presidente della Commissione diritti umani di Palazzo Madama -, vorrei sottolineare però che i manifesti della Festa dell’Unità erano agli incroci stradali, cioè in una posizione abusiva. Evidentemente i fessi siamo noi che paghiamo l’Ica e le tasse per fare pubblicità ai nostri eventi. Che dire di più? Bevetevi una camomilla, cari democratici,(di democratico vi è rimasto solo il nome). Bacioni!”.