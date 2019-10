Pubblicate le osservazioni: “Senza digestore a Spezia serve la discarica”

Sarzana - Val di Magra - "Il progetto per l'impianto di trattamento della frazione organica dei rifiuti presentato da Recos è stato sottoposto ai raggi X, con una estesa analisi di tutte le possibili ricadute sotto il profilo ambientale ed un conseguente, nutrito corredo di richieste di integrazioni ed approfondimenti, formulati al fine di fugare anche il minimo dubbio su possibili impatti negativi”. Così l'assessore all'Ambiente di Regione Liguria Giacomo Giampedrone commenta la lettera pubblicata oggi sul sito di Regione Liguria con cui il Settore Valutazione Impatto Ambientale avanza a Recos le osservazioni e le richieste di integrazione sul progetto del biodigestore di Saliceti, elencando una serie di punti ai quali la proponente dovrà rispondere. La richiesta regionale scaturisce dalle osservazioni pervenute dagli enti e dalle amministrazioni competenti e da quelle potenzialmente interessate al progetto, in particolare dagli uffici regionali che si occupano di rifiuti, acque ed ecologia e da Arpal. Nella richiesta sono state integrate le osservazioni pervenute e dibattute nel corso dell'inchiesta pubblica e sintetizzate nella relazione del Comitato d'inchiesta, presieduto dal dottor Valerio Marroni, dirigente del Settore Via della Regione Emilia Romagna.



“Ringrazio tutti coloro che hanno dato il proprio contributo – aggiunge Giampedrone - per evidenziare i possibili impatti del progetto, a partire dai Comuni interessati di Vezzano e Santo Stefano, dai cittadini e dai comitati che hanno partecipato all'inchiesta pubblica fino agli uffici regionali, che dopo un attento esame dei documenti progettuali, hanno evidenziato quali aspetti meritino ulteriore approfondimento: tra questi, in particolare, il tema della vulnerabilità degli acquiferi e della presenza delle falde per l'approvvigionamento idrico a valle dell'area prevista per l'impianto, la gestione dei fabbisogni idrici di processo, le emissioni e gli odori, l'aspetto collegato alla gestione delle terre e rocce di scavo derivanti dai lavori, ed infine le procedure per assicurare una resa ottimale del compost ottenuto dal trattamento della frazione organica dei rifiuti. Credo che il documento dimostri la cautela e l'attenzione che la Regione pone nella valutazione di progetti come questo, a fronte dell’obiettivo finale di questa Giunta che rimane quello di chiudere il ciclo dell’organico, indipendentemente dal sito di Saliceti”.



Tra gli approfondimenti chiesti a Recos c’è anche quello riguardante l'opzione zero cioè l'ipotesi di non realizzare alcun impianto di biodigestione nella provincia spezzina. “Nella pianificazione provinciale e d’ambito regionale – spiega l’assessore Giampedrone - con la realizzazione del biodigestore di Saliceti è prevista l’individuazione del sito di Scarpino a Genova come discarica di servizio unica. Al contrario, in mancanza del biodigestore, sarebbe necessaria una profonda rivisitazione dell’assetto definito di questa pianificazione, con la necessità di individuare una discarica di servizio nella provincia della Spezia. Ora la palla torna nelle mani del proponente che dovrà fornire adeguate risposte a tutte le integrazioni richieste da Regione, prendendosi tutto il tempo necessario, fino a sei mesi, per effettuare gli approfondimenti del caso, in vista della successiva fase tecnica della Conferenza dei servizi”.



SETTE PAGINE, VENTIDUE PUNTI E UN MASSIMO DI SEI MESI PER DARE RISPOSTE



Nero su bianco i frutti dell'inchiesta pubblica sul progetto di un biodigestore anaerobico di rifiuti organici a Saliceti, al confine tra i territori di Santo Stefano e Vezzano. Sette pagine di osservazioni e richieste di integrazioni (disponibili qui: http://www.cittadellaspezia.com/pdf/V-397-PAUR.pdf) rivolte dalla Regione Liguria all'azienda Recos, proponente dell'impianto. Il documento, redatto dalla dott.ssa Paola Carnevale, dirigente del Settore Via e Sviluppo sostenibile nonché ex direttore del Parco di Montemarcello Magra, si apre con il capitolo dedicato alla salvaguardia della falda acquifera, tema sul quale insiste buona parte dei timori di quella parte di società civile che da tempo è schierata contro la realizzazione dell'insediamento industriale. Si chiedono all'azienda modelli di analisi del rischio “con un livello di maggior dettaglio rispetto a quanto finora prodotto”, miglioramento delle garanzie di tenuta dei collettori di trasferimento del percolato e delle acque reflue di processo, verifica e/o potenziamento della tenuta idraulica delle vasche di raccolta, potenziamento del sistema di monitoraggio, un progetto dettagliato che definisca le modalità di smaltimento, dello stoccaggio e della reimmissione delle acque nel reticolo idrografico, valutazione di fattibilità di un ampliamento dei serbatoi di accumulo delle acque piovane, e ancora un puntuale approfondimento puntuale sulle modalità e sui criteri di smaltimento dei reflui industriali, chiarendo in particolare il possibile allaccio fognario afferente al limitrofo Depuratore di Ghiarettolo.



Richieste dettagliate anche sul fronte delle emissioni odorigene, tra cui quella di un'elaborazione di una simulazione delle ricadute odorigene utilizzando anche un sistema di modellazione diverso da quello già predisposto da Recos, un'itegrazione progettuale per l’inserimento di un impianto di recupero della Co2 prodotta o in alternativa presentazione di uno studio specifico finalizzato ad esaminare le diverse possibilità di recupero della stessa, più una serie di chiarimenti su filtri, sfiati e portelloni. Altro capitolo riguarda il compost che sarà prodotto dal processo di biodigestione: la richiesta è di un serrato controllo qualità sul materiale in entrata affinché non abbia impurità eccessive. Si chiede tra l'altro di “indicare infine eventuali possibilità di aumentare la resa in compost di qualità, dato che risulta inferiore rispetto ad altri impianti similari”. Nel documento si parla anche di garanzie su terre e rocce da scavo (chiedendo un piano di caratterizzazione da effettuare prima dell'inizio dei lavori) e si evidenziano carenze palesi sul fronte degli aspetti naturalistici, auspicando quindi, tra le varie cose, la “realizzazione di monitoraggio pre e post operam per la verifica dello stato dei luoghi nelle aree limitrofe al fine di valutare l’alterazione dello stato di salute della vegetazione e del suolo”. L'ultimo e 22mo punto tocca il tasto dell' opzione zero. “Nell’ambito della valutazione delle alternative si richiede un maggior approfondimento circa la cosiddetta opzione zero, ovvero la non realizzazione dell’impianto, in termini di impatti ambientali ed economici complessivi”, si legge.



Recos dovrà far pervenire la documentazione richiesta agli uffici regionali entro trenta giorni, ma potrà fare richiesta motivata di sospensione dei termini per un periodo non superiore ai sei mesi, sospensione che potrà essere concessa una volta sola. “Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo, all’autorità competente, di procedere all’archiviazione”, si spiega nella lettera che contiene osservazioni e richieste.