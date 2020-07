Pubblica assistenza di Vezzano, Calanchi: "Strumentalizzazione devastante"

Sarzana - Val di Magra - "Si è svolto nei giorni scorsi il Consiglio Comunale a Vezzano Ligure durante il quale, oltre agli altri punti all'ordine del giorno, è stata portata in votazione la mozione nella quale chiedevo il ripristino del contributo erogato e sospeso dalla Regione per le pubbliche assistenze adibite Covid, con particolare riferimento alla Pubblica Assistenza del territorio di Vezzano Ligure.

Dal 17 maggio ad oggi nulla è cambiato e dai tavoli regionali di discussione intervenuti non è arrivato alcun segnale come a pensare che si voglia far trascorrere il tempo e dimenticare il problema ma i soccorsi non terminano, i volontari continuano incessantemente a prestare il loro apporto sempre a favore della comunità.

Non mi stancherò di ripeterlo: i volontari corrono per la nostra vita e ora hanno bisogno di noi e noi dobbiamo esserci e batterci per loro, per chi altrimenti? Quale altro argomento è più nobile, più meritevole di questo?

Sono senza parole per aver incassato l'astensione da parte dell'ex capogruppo e consigliere di maggioranza (oltre all'uscita dall'aula dei due consiglieri di Lega ,che mi aspettavo avendo anche loro presentato una mozione sullo stesso argomento ma diversa nei contenuti e non condivisibile dalla sottoscritta).

L'astensione di un unico membro della maggioranza con peraltro delega alla protezione civile, che inoltre ha approvato senza dissentire in alcun modo, almeno in maniera apparente, in quanto facente parte del gruppo politico di maggioranza, l'invio, il 26/5, del documento contenente le argomentazioni della mozione, alla Regione Liguria nella persona del Presidente Toti, è veramente deludente. Voler ad ogni costo strumentalizzare ciò che di pulito abbiamo ancora è devastante, ma sarò disponibile, se vorrà, ad ascoltare le sue motivazioni che mi auguro siano fondate ed esaustive. Ribadisco: su certi argomenti non si scherza, si agisce e ci si schiera da un'unica parte, quella giusta, quella degli operatori, dei volontari, delle associazioni".



Il Consigliere Comunale di opposizione

Cinzia Calanchi