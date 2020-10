Protezione civile, Castagna (Pd): "Accuse Lega sono qualunquiste e diffamatorie"

Sarzana - Val di Magra - "Si dimettono ben dodici storici volontari della Protezione civile sarzanese. Il gruppo Pd svolge al meglio il suo ruolo di opposizione, chiedendo per primo lumi su questa brutta pagina della storia del volontariato (a prescindere dalle latitudini politiche da cui la si guardi) e la Lega cosa fa? Ci chiede se sapevamo se erano state chieste le dimissioni al termine della scorsa consiliatura? Premesso che il sottoscritto non sapeva nulla di questa richiesta, che è lontana dal modus operandi che lo contraddistingue nel suo percorso politico, ritengo le accuse della Lega dietrologiche, qualunquiste e diffamatorie". Lo afferma in una nota Daniele Castagna, capogruppo Pd nel consiglio comunale di Sarzana. "Per cui - prosegue - richiedo che vengano precisate e circostanziate le accuse delle consigliere, altrimenti che tacciano per sempre su questi temi, peraltro posti fuori tempo massimo. Ricordo che le dimissioni sono state rassegnate a metà consiliatura del (mal)governo della destra sarzanese. Chi ha strumentalizzato queste dimissioni sono il gruppo Lega ed il suo assessore, che hanno parlato di tessere di partito. Con 'quelli di prima', per far parte della Protezione civile non ci volevano le tessere ma i titoli, i corsi e lo spirito di solidarietà. Voglio sperare che detti requisiti siano presenti anche oggi! Per concludere una nota amaramente positiva: la polemica che è venuta fuori in questi giorni ha almeno consentito all'assessore Torri di ringraziare i volontari che si sono dimessi per gli anni di servizio, non risulta lo avesse fatto prima".