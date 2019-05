Prosegue la campagna di 'Alternativa per Arcola'

Sarzana - Val di Magra - Prosegue la campagna elettorale di 'Alternativa per Arcola'. Da dieci giorni a questa parte il candidato sindaco Alessio Binetti, accompagnato non solo dai candidati consiglieri ma anche da tutte le persone che sostengono la lista, è andato a trovare di persona le famiglie di Arcola e delle sue frazioni per presentarsi e far conoscere le sue idee e le sue intenzioni nella gestione della macchina comunale.



Non è mancato un incontro con le famiglie di Boscalino, in loco, per trattare uno dei temi più delicati: il biodigestore. "Alternativa per Arcola - si legge in una nota - si è sentita onorata di contare sulla partecipazione di alcuni componenti dell’associazione ambientale “Oltre il Colle” che, con la loro esperienza, hanno dato al candidato sindaco maggiori spunti per poter operare in futuro su tale situazione. Senza dimenticare che la presenza all’interno della Lista della candidata consigliera comunale Monica Passalaqua, con la sua preparazione e il suo attivismo, è un plus che nessuno al momento possiede. Nonostante il tempo non favorevole l’8 maggio la Lista Civica Alternativa per Arcola ha presenziato con il proprio gazebo presso Piazza del Mercato in occasione del mercato mattutino dalle 9.30 alle 12.20 dedicando la mattinata ad un momento di dialogo, riflessione e confronto tra i compaesani presenti, rispondendo a domande sulle tematiche relative alle cinque principali emergenze individuate dalla lista che ricordiamo sono: riorganizzazione della macchina comunale, situazione economica finanziaria, dissesto idrogeologico, strutture scolastiche e pubbliche, Boscalino e gestione rifiuti".



Altri incontri sono previsti per Venerdì e Sabato p.v. a Romito Magra a disposizione di tutti i residenti che vorranno meglio analizzare i punti dedicati al territorio in questione, punti importantissimi del programma elettorale, o ascoltare quali le soluzioni proposte.

Sempre venerdì 10 maggio, intorno alle 18:30, la lista andrà in località Vissano con le stesse finalità.