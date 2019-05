Prosegue la campagna della Calanchi, sabato incontro sull'economia turistico culturale

Sarzana - Val di Magra - Proseguono gli appuntamenti della Lista Civica “Alternativa per Vezzano”, sostenuta dal centrodestra eccezion fatta per la Lega. Candidata sindaco Cinzia Calanchi. Nelle serate di mercoledì e giovedì scorsi, Calanchi e la sua squadra hanno incontrato i cittadini delle Frazioni di Buonviaggio e Fornola, presentandosi e spiegando i punti principali del loro programma alle persone intervenute.



Gli incontri di Cinzia Calanchi proseguiranno poi nelle frazioni di Corea (questo pomeriggio alle ore 18:00 presso il Centro Sociale) e a Valeriano (lunedì 20 alle ore 21:00 presso il Centro Sociale); la squadra di Alternativa per Vezzano sarà inoltre presente e pronta ad ascoltare i cittadini che vorranno chiedere approfondimenti sul programma nel pomeriggio di Sabato 18 a Prati di Vezzano (gazebo vicino all’edicola).



Fra le altre iniziative in calendario si segnala l’appuntamento di Sabato 18 alle ore 10:30 presso il Centro “A.Revere” di Sarciara dal nome “ECONOMIA TURISTICO –CULTURALE , IL FUTURO DI VEZZANO PASSA DA QUI”, incontro dedicato agli operatori turistici del territorio e a tutte le attività commerciali interessate ad esporre le esigenze legate alla necessità di un forte rilancio dal punto di vista turistico del comune.



In questa occasione, la Candidata a Sindaco, Cinzia Calanchi, esporrà le linee guida del programma di “Alternativa per Vezzano” volte a incrementare le micro-economie che possono derivare dal rilancio del settore turistico-culturale, sia sul piano dei possibili strumenti urbanistici che degli sgravi fiscali.

All’evento è stato invitato a partecipare e a confrontarsi con i presenti, l’Assessore Regionale al Turismo, Gianni Berrino.