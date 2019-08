Prorogata la concessione per il porticciolo, Insieme per Ameglia attacca

Sarzana - Val di Magra - Con la determina siglata nei giorni scorsi dal dirigente dei lavori pubblici, il Comune di Ameglia ha esteso la subconcessione del porticciolo di Bocca di Magra fino al 2024 a scomputo dei lavori effettuati dal privato per manutenzione e ristrutturazione dopo i danni della mareggiata di fine ottobre. Il servizio di gestione degli ormeggi a fine gennaio era stato infatti affidato alla società Italia Marine Service in qualità di mandataria dell'ati costituita da Sviluppo Marina Azzurra e Cala Beach Club che per far fronte ai danni aveva investito 84.260 euro, dopo la perizia effettuata per conto del Comune dall'ingegner Gatto Ronchiero. Cifra l'amministrazione comunale ha scelto di ammortizzare allungando il contratto superando la data del 31 dicembre 2020, termine previsto dal precedente accordo.



Una decisione duramente contestata dall'opposizione di “Insieme per Ameglia” che oggi con i suoi consiglieri afferma: “In pratica il Comune avrebbe dovuto fare determinati lavori di sistemazione del porticciolo e non li ha fatti. Però li ha fatti il concessionario e in applicazione di una discutibile clausola contrattuale ha chiesto l'estensione della durata della concessione. Il Comune ha deciso di prorogare per quasi 4 anni. Con una semplice determina dirigenziale é così stato deciso che Italia Marine Service srl gestirà il porticciolo di Bocca di Magra fino al mese di agosto 2024. E che lavori avrebbe mai fatto il gestore?

La manutenzione straordinaria dell'impianto antincendio e dell'impianto elettrico per 84 mila euro! Cioè – spiegano - il Comune rinuncia alla gestione del porticciolo per altri quattro anni a fronte di interventi di semplice manutenzione. Ma perché non li ha fatti il Comune? Segnaliamo due cose: il parere di regolarità contabile di ben 5 pagine che pone serissimi dubbi di legittimità dell'atto; sono in programma altri lavori da parte del gestore che rischiano di prorogare ulteriormente la durata della concessione. Si fermi al più presto questa ennesima follia”.