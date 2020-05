Proposta della Lega: “Un concorso fotografico per riflettere sul tema Covid"

Sarzana - Val di Magra - “In questo momento di incertezza e difficoltà sanitaria anche i giovani del nostro territorio hanno bisogno di un’attenzione e di una sensibilità maggiori. È necessario dar loro un segnale positivo per aiutarli a superare queste settimane. Per questo proponiamo l’attivazione di un concorso fotografico per stimolare la loro creatività offrendo l’opportunità di tradurre con l’arte la riflessione sulle tematiche sociali attuali”.



Lo afferma il gruppo consiliare di Sarzana della Lega, che ha presentato una mozione proponendo l’attivazione del progetto “Covid: cosa ricorderò di questo tempo”, rivolto ai giovani di età compresa dai 13 ai 25 anni.



“Per realizzare il concorso fotografico – spiegano i consiglieri comunali della Lega Lucia Innocenti ed Emilio Iacopi – si potrebbe chiedere sostegno ad alcuni professionisti del nostro territorio, che potranno far parte della giuria e che saranno chiamati ad esprimere un giudizio per selezionare un elenco dei 10 lavori più emozionanti e rappresentativi. Il concorso potrebbe essere suddiviso in due categorie in base alla fascia di età dei partecipanti: la prima dai 13 ai 18 anni, la seconda dai 19 ai 25 anni. Precisiamo che i ragazzi potranno partecipare nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione sanitaria e distanziamento sociale: le attuali disposizioni consentono attività motorie e passeggiate all’aperto e in tali occasioni i ragazzi, ciascuno per conto proprio e con tempistiche proprie, potranno scattare fotografie che non comportino la violazione della privacy, con modalità che verranno specificate nel bando di concorso”.



“I premi – concludono i consiglieri comunali della Lega – potrebbero essere quantificati con denaro o con buoni da utilizzarsi per la scuola o per strumenti informatici, cercando di allargarli il più possibile a un numero più ampio di concorrenti. Sarà un modo per aiutare i nostri ragazzi ad affrontare i prossimi mesi, visto che anche il periodo estivo, ormai alle porte, sarà sicuramente ancora segnato dalle norme di distanziamento sociale all’insegna della tutela della salute di ogni cittadino, che rimangono una priorità".