Progetto biomasse del Parco, incontro fra Tedeschi e Gagliardi

Sarzana - Val di Magra - Nella sede del Parco si è svolto stamani, con l'onorevole Manuela Gagliardi, un incontro di approfondimento del Progetto di manutenzione dei fiumi, gestione delle biomasse e sicurezza del territorio, che sarà in discussione nella 4° Commissione Ambiente della Regione Liguria l'11 febbraio.



Dopo la presentazione tecnica della proposta progettuale, il confronto ha portato ad una condivisione dell’intervento che cerca di attenuare interventi nella sola logica emergenziale in favore di una prospettiva di programmazione integrata di bacino. Valutando inoltre, l’aderenza degli obiettivi di tale progetto agli assi strategici del Next Generation. Avendo il Parco inviato il progetto EUal Ministero dell’Ambiente l’Onorevole si è impegnata nel seguire l’iter della proposta progettuale presso il Ministero e la Commissione Ambiente per il possibile inserimento nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che dovrà essere definito nelle prossime settimane.

L’incontro ha affrontato anche tematiche generali come la proposta di Parco Nazionale, essendo l’Onorevole membro della Commissione Ambiente della Camera. Infine, la parlamentare, ha apprezzato lo sforzo di promozione ambientale e culturale del Parco, rappresentato anche dall’iniziativa del Sentiero delle Parole. La riunione si è chiusa con l’impegno ad un costante rapporto sul progresso relativo al progetto presentato e alle tematiche generali dello sviluppo sostenibile del territorio.