Problemi con lo streaming, rinviato consiglio comunale di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Rinviato dopo un'ora e quarantacinque di attesa il consiglio comunale di Sarzana in programma oggi alle 18 in videoconferenza. A causa di problemi tecnici di Youtube che la società incaricata dal Comune non ha potuto risolvere, il presidente Rampi ha quindi dovuto optare per il rinvio convocando nuovamente la seduta per giovedì 18 giugno alle ore 21. Un problema che dunque si ripete dopo il precedente di due mesi fa quando il Comune era stato costretto a cambiare piattaforma passando a Zoom. In questo caso invece il problema ha riguardato il collegamento con il sito di Youtube e quindi non sarebbe stato possibile garantire la trasmissione in streaming visibile a tutti.



Giovedì l'assemblea cittadina dovrà quindi votare la surroga di Paola Navalesi – entrata in consiglio venerdì scorso e dimessasi subito dopo a causa di problemi di salute – con Giovanna Colaiacomo. Doppio avvicendamento questo all'interno del gruppo della Lega che aveva perso Emilio Iacopi a causa della nota vicenda dell'affidamento delle spiagge libere.

Altro tema all'ordine del giorno oggi, e quindi slittato a giovedì, è infine quello riguardante Piazza Calandrini e il suolo pubblico in favore dei giocatori di scacchi e carte.



(immagine di archivio)