Pro Loco a Sarzana, Michelucci: "Bene iniziative dei commercianti ma non siano sostitutive dei Civ"

Sarzana - Val di Magra - “Sulla questione legata alla proloco nessuno vuole attaccare i commercianti sarzanesi anzi, quando cittadini o operatori economici si riuniscono mettendo a disposizione tempo ed energie per il bene della città, è sempre un fatto positivo”. Così il consigliere regionale di Italia Viva Juri Michelucci, che in merito al progetto sarzanese aggiunge: “Ciò che viene criticato è il "mezzo" utilizzato dall'amministrazione comunale per favorire la partecipazione dei cittadini e commercianti. Infatti personalmente ritengo non accettabile che la pro loco venga intesa come alternativa alla costituzione dei Civ, poiché significherebbe perdere un'occasione preziosa. Esiste infatti una legge regionale, tale anche grazie ad un mio emendamento, che prevede che ad ogni apertura di media struttura venga applicata una maggiorazione degli oneri di urbanizzazione proprio destinata al finanziamento del piccolo commercio. Tale opportunità fu presentata proprio anche a Sarzana nel corso di un incontro alla presenza dai funzionari regionali.

Si tratta tendenzialmente di qualche centinaia di migliaia di euro che andranno a bando e che, a fronte di nuove aperture che si verificheranno nel nostro comune, in assenza di protagonismo da parte dell'amministrazione sarzanese, rischiamo di perdere a vantaggio di Civ vicini (Spezia per esempio). Uno scenario da evitare, per il bene della città. Su questa malaugurata prospettiva dovrebbe rispondere l'assessore e non con le solite battute ormai vecchie. Anche perché se le vostre scelte causano la perdita di risorse per i commercianti del centro storico, saranno invece gli stessi cittadini che capiranno che proprio la giunta è il miglior spot dell'opposizione”.