Primi consigli comunali per Arcola, Vezzano e Castelnuovo

Questa settimana prime sedute per Paganini e Bertoni, la prossima tocca a Montebello. Idee chiare sugli assessori.

Sarzana - Val di Magra - Si riunirà venerdì sera alle 21 il consiglio comunale di Vezzano Ligure rinnovato dalle elezioni del 26 maggio scorso. Per il nuovo sindaco di centrosinistra Massimo Bertoni sarà il momento del giuramento ma anche dell'ufficializzazione delle deleghe ad assessori e consiglieri. La sua giunta, che per i prossimi cinque anni guiderà il Comune, sarà formata dal vicesindaco Simone Regoli (il più votato con 198 preferenze) al quale andranno le deleghe a bilancio, tributi e patrimonio. Ilenia Orlandi, che di preferenze ne ha invece ottenute 189, si occuperà di servizi sociali, cultura e sanità, mentre Nadia Lombardi (136) avrà le deleghe a turismo, pubblica istruzione e associazionismo. Infine Sabrina Flotta (113) che sarà assessore all'urbanistica, commercio e attività produttive. Ha invece scelto di per tenere per sé deleghe “pesanti” come lavori pubblici, servizi cimiteriali e polizia municipale il neo sindaco che ne distribuirà anche ai consiglieri Roberto Maldini, Cristina Garbini, Lara Sommovigo e Daniele Tintori, quest'ultimo rimasto fuori dalla giunta nonostante le 146 preferenze ottenute.



I nomi dei nuovi assessori di Castelnuovo Magra non saranno invece annunciati nel corso della festa "di ringraziamento" organizzata per domani sera al centro sociale di Molicciara. La squadra del riconfermato sindaco Daniele Montebello sarà ufficializzata nei prossimi giorni (la prima seduta del consiglio comunale potrebbe tenersi sabato 15 giugno) ma a meno di improbabili sorprese i componenti saranno quelli premiati dalle preferenze degli elettori, senza esterni. Si va dunque verso la riconferma di Katia Cecchinelli, la più votata con 296 voti, Arianna Bonvini (292) e Gherardo Ambrosini (265), con la novità rappresentata dall'ingresso in giunta di Luca Marchi (220). Ancora da definire invece le deleghe, con il sindaco che potrebbe decidere di tenerne anche per sé o di allargare anche ad altri consiglieri eletti.



Per conoscere i nomi della giunta di Monica Paganini, nuovo sindaco di Arcola bisognerà infine attendere il consiglio comunale in programma giovedì alle ore 19 presso la sala consiliare “Pertini”. L'unica certezza riguarda Gianluca Tinfena, vicesindaco designato anche in campagna elettorale e confermato dalle urne che gli hanno riconosciuto 508 preferenze. Anche le 194 ottenute da Massimiliano Nardi – figlio dell'ex sindaco Gino – potrebbero valere un posto in giunta, mentre scegliendo il decano Salvatore Romeo (132 voti), la sindaco punterebbe sull'esperienza di chi ha già ricoperto la carica di assessore ed ha grande conoscenza del territorio. Per quanto riguarda i nomi delle due donne che faranno parte della giunta, i nomi più probabili sembrano essere quelli di Sara Luciani (191) e Camilla Monfroni (140) ma sarà la stessa Paganini a decidere nelle prossime ore per definire ruoli e deleghe di una squadra che sarà subito operativa.